【写真＆動画】嵐5人の手書きメッセージ＆ライブ写真／LIVE Blu-ray＆DVD発売告知 嵐が5月31日、東京ドームでラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の千穐楽を迎え、公式SNSでは手書きメッセージやライブ写真が公開されている。 ■隣のメンバーの肩に手を置いて踊る5人の並びショットなど見どころ満載 SNSでは 「26年半ありがとう！！！！！ 2026.5.31 嵐 相葉雅紀 松本