1日前引けの日経平均株価は続伸。前週末比708.74円（1.07％）高の6万7038.24円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は412、値下がりは1128、変わらずは16と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を617.88円押し上げ。次いでキオクシア が163.08円、東エレク が145.82円、村田製 が109.01円、太陽誘電 が69.56円と続いた。 マイナス寄