1日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数384、値下がり銘柄数1013と、値下がりが優勢だった。 個別ではヒラノテクシードがストップ高。ニッカトー、北川精機、京写は一時ストップ高と値を飛ばした。ＫＧ情報、ケイティケイ、きちりホールディングス、シンデン・ハイテックス、Ｊ－ＭＡＸなど27銘柄は年初来高値を更新。ａｂｃ、インスペック、太洋テクノレックス、地盤ネットホ