1日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比15.0％増の2978億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同13.9％増の2311億円だった。 個別ではＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信 、日経平均ブル２倍上場投信 、ＳＭＤＡＭ日経２２５ 、ステート・ストリートＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし）