1日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数182、値下がり銘柄数364と、値下がりが優勢だった。 個別では雨風太陽がストップ高。タスキホールディングス、ジェイグループホールディングス、コアコンセプト・テクノロジー、ＨＵＭＡＮＭＡＤＥ、ＳＱＵＥＥＺＥなど7銘柄は年初来高値を更新。フルッタフルッタ、プレイド、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン、ユーソナー