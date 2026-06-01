NVIDIAとWindowsとArmの公式Xアカウントが2026年5月30日に、「A new era of PC. 25.0528, 121.5990」というメッセージをポストしました。このことから、NVIDIAがArmベースの新型PC向けチップ「N1」「N1X」をついに発表するのではないかと報じられています。Nvidia, Microsoft, and Arm are all teasing Nvidia’s new N1X laptop processors | The Vergehttps://www.theverge.com/news/940275/nvidia-n1x-laptop-processor-arm-mic