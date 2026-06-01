暑い夏がやってきますね！夏の暑さに負けず盛り上がっているのが、スポーツ観戦！毎日、国内外で一流のアスリートの熱い戦いを見ることができますよね！そんな中、目の前で”アクションスポーツ”の興奮を味わえる機会があるんです！『X GAMES CHIBA 2026』！！あの、驚くほどの技や、迫力満点の音、アスリートたちの活躍や掛け声、歓声などなど、世界で活躍する選手たちの戦いを目の前で日本で見るチャンスです！昨年は大阪で開催