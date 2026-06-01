SNSマーケティング及びSNS採用の総合コンサルティングを手がけるEMOLVAは、代表・榊原清一氏の各公式SNSアカウント（TikTok、X、Instagram、YouTube）にて配信した新企画「アニメキャラで会社組織を作ったら」シリーズが、全プラットフォーム累計で70万回再生を突破した。【動画】「めっちゃ詳しくて草」70万再生を突破した『株式会社ちいかわ』を作るなら？同企画では、YouTubeの人気番組『人財版 令和の虎』などで“虎（投資