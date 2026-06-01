ユニクロが6月1日、夏のさまざまな“暑さ”に応じた着こなしを解説。第1弾とした「梅雨時期の適材適暑」を紹介した。【画像】日常のさまざまなシーンを想定した“着こなし”同社は、厚さの質の違いに応じて最適な服を選ぶ新たな考え方「適材適所（適材適所）」を提案。6月中旬より特集サイトを順次公開し、その第1弾として「梅雨時期の適材適暑」を展開する。近年の日本の夏の“暑さ”について、梅雨時期のじめじめとした湿