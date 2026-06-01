乾燥大麻を所持したほか、コカインを使用したとして麻薬取締法違反の罪に問われた音楽デュオ「DefTech（デフテック）」のMicro（マイクロ）として活動する西宮佑騎被告（45）は1日、東京地裁の初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めた。検察側は拘禁刑2年と押収した大麻の没収を求刑。弁護側は執行猶予付きの判決を求めて即日結審した。判決は11日。検察側は、被告は20歳から大麻を使い始めており、逮捕時の押収量な