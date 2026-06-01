女優の瀧本美織（34）が5月31日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。自身の占い結果に驚く場面があった。同番組で共演した女優・佐津川愛美の手相について、占い師の大串ノリコさんが診断。スター線やスクエア線があり、これまでの努力の証であることや、人気運、社会的評価の上昇などポジティブな言葉を掛けると、瀧本は「先生、私もどっちもあります！」と主張した。し