ラジオパーソナリティーでタレントの赤松悠実（36）が1日までにインスタグラムを更新。離婚を発表した。赤松は「私事ですが、今年上旬に、離婚いたしました」と報告。「これまで家族を応援してくださった皆様には、心から感謝しております。形は変わりましたが息子の親として、新しい私たちのスタイルで歩んでいきます。そしてより一層、お仕事も大切にしていきます」とつづり、「今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」