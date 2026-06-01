台風6号の接近に伴い、木原官房長官は1日、新たな防災気象情報を役立て、レベルに応じた避難行動を取るよう呼びかけました。木原稔 官房長官「5段階の警戒レベルでわかりやすく整理した新たな防災気象情報が5月29日から運用を開始をされております。国民の皆様には、そのレベルに応じて避難行動の判断に役立てていただくようお願いします」台風6号は、暴風域を伴い、強い勢力できょう（1日）、沖縄地方に接近する見込みで、木