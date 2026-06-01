TBSの古谷有美アナウンサー（38）が1日、自身のインスタグラムを更新し、5月31日をもって同局を退社したと報告した。「みなさまへご報告です」と書き出し、「5月31日をもちましてTBSテレビを退社致しました。15年間、本当にありがとうございました」と報告。「小学生のころ、国語の教科書を声に出して読むことがただただ好きな子どもでした。TBSアナウンサーとして教科書何冊分かもわからないほど沢山の原稿を読んだ日々。本