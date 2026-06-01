7代目尾上菊五郎（83）が、体調不良のため「六月大歌舞伎」（3日〜25日）の夜の部「華舞於河賑」の鳶頭を休演することが1日、松竹から発表された。▽全文平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。歌舞伎座「六月大歌舞伎」夜の部『華舞於河賑』の鳶頭に出演を予定しておりました七代目尾上菊五郎は、体調不良のため当公演を休演いたします。なにとぞご諒承を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。