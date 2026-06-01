三井グループ350周年を記念して開催された「三井みらいチャレンジャーズオーディション」。2024年に最終通過者が発表され、2年の歳月が流れました。チャレンジャーたちは現在どんな活動をしているのでしょうか。「チャレンジャー発表会」の模様をお伝えします。三井みらいチャレンジャーズオーディションの「チャレンジャー発表会」○夢や目標を持つ若者を支援する三井グループの記念事業「三井みらいチャレンジャーズオーディショ