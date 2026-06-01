見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第10週「疾風に勁草（けいそう）を」（第46回）が1日に放送され、バーンズ（エマ・ハワード）が看護婦見習いたちの前で授業を予告すると、ネット上には「アツい！」「気になるなぁ」といった声が集まった。【写真】特別授業を行うバーンズ（エマ・ハワード）明日の『風、薫る』小野田（宮地雅子）の容態は回復の見