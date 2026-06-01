日本代表FW塩貝健人サッカー日本代表は5月31日、北中米ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合でアイスランド代表と対戦し、1-0で勝利した。屈強な欧州の選手を相手に激しいデュエルと負けん気の強さを見せた21歳の若武者FWが話題を集めている。気迫を見せたのは、3月にA代表デビューして2戦目となる塩貝健人だ。後半29分から途中出場。2トップの一角に入りながらも、中盤まで猛然とプレスバックすると、相手選手をはねのけて