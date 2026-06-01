◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）昨年の覇者で芝のマイルＧ１を４勝しているジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）は、今年４月に行われた香港のチャンピオンズマイル・Ｇ１（１３着）へ海外遠征しており、絶対的な主役が不在というメンバーだ。そこでパンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）などのＧ１馬が注目を集めそうだが、