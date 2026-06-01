馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はノースフライトが勝った１９９４年の安田記念を取り上げる。「フーちゃん」と愛称で親しまれた「マイルの女王」が国内外の強敵たち相手に２馬身半差の完勝で初のＧ１タイトルをつかんだ一戦だ。１頭の牝馬が日本競馬の危機を救った。前哨戦の京王杯ＳＣで、この年から出走可能になった１〜４着馬が上位を独占。崩れかけていた自信とプライドを取り戻した