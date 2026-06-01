ももいろクローバーＺの百田夏菜子が１日、都内で行われたロッテ「パイの実」アニメ化発表会に出席した。「パイの実」は発売から４８年目を迎えるロングセラー菓子。初のアニメ「パイの実おしの森へようこそ！」が４日から同社の公式ＹｏｕＴｕｂｅで公開される。淡い黄色のワンピース姿で登場した百田は「大好きなパイの実のアニメ化。かわいいキャラクターがいっぱいいるので、推しを見つけたいと思います」と笑顔であい