「嵐」の二宮和也が１日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。５月３１日に行われたラストライブから一夜明けての思いを吐露した。「今日は朝から色んな方が【お疲れ様でした】と伝えてくれます」と連絡が殺到していることを明かし「ありがてぇ。あったけぇ。こんなにも素晴らしい６月１日は人生初です」とつづった。この投稿には「ニノさん！新たな１ページを！」「昨日は本当にありがとう＆お疲れ様でした」「世界中から愛され