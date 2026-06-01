見ごろを迎えたラベンダー（提供：岡山県畜産研究所） 岡山県美咲町にあるふれあい交流施設「まきばの館」でラベンダーが見頃を迎えています。 まきばの館では、8品種約5000株のラベンダーが植えられています。6月1日現在は、早生品種の「ストエカス」が特に見頃を迎えています。ウサギの耳のように垂れ下がった花びらが特徴で、例年より早くGW明けごろから咲き始めたということです。 また、濃い青紫