ウルグアイがW杯メンバー26人を発表、過去4大会出場のスアレスは選外にウルグアイサッカー協会（AUF）は5月31日、2026 FIFAワールドカップ（W杯）に臨むウルグアイ代表メンバー26人を発表した。過去4大会に出場しているFWルイス・スアレスが選外となり、「ついにか」と反響を呼んでいる。マルセロ・ビエルサ監督が率いるウルグアイはグループステージで、サウジアラビア代表、カーボベルデ代表、スペイン代表と対戦する。メ