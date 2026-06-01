きょう未明、名古屋市中川区で住宅が全焼し、高齢の夫婦とみられる2人が死亡しました。 【写真を見る】住宅全焼 住人の82歳男性と79歳妻とみられる2人が死亡 名古屋・中川区 ナゴヤ球場南東の住宅街 激しく燃え上がる炎。火事があったのは中川区尾頭橋の住宅で、警察と消防によりますと、きょう午前0時過ぎ「民家が燃えている」と近くの住民から消防に通報がありました。 住人の高齢夫婦とみられる2人が死亡 消防車22台が出動