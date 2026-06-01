チュニジア代表がW杯新ユニフォームを3デザイン発表チュニジア代表は5月29日、2026年ワールドカップに向けた新しいホーム、アウェー、サードのユニフォームを発表した。海外ユニフォーム専門メディア「Footy Headlines」は、伝統的なカラーを取り入れた新しいコレクションの登場に注目している。ホーム用の新キットはクリーンで鮮やかなホワイトをベースカラーとして採用した。チュニジアの最も有名な文化的シンボルの一つであ