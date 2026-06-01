マイケル・チャーチ氏が先発した11人を採点日本代表は5月31日、北中米共催ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合となるアイスランド代表戦を戦い、1-0で勝利した。かつてアジアサッカー連盟の機関紙「フットボール・アジア」の編集長やPAスポーツ通信のアジア支局長を務め、ワールドカップ（W杯）を7大会連続で現地取材中の英国人記者マイケル・チャーチ氏が、この試合の先発メンバー11人を採点する。◇◇◇