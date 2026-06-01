ファッション大手のユニクロが明洞に戻ってきたが、Kファッションブランドは揺らいでいない。外国人観光客を中心にKファッション需要が拡大したおかげで、グローバル大手ブランドの存在感があるにもかかわらず、顧客離れを招くことなく成長を維持しているとの分析だ。ロッテ百貨店によると、ユニクロ明洞店が再オープンしてから最初の1週間で、キネティック・グラウンドの売上は前週および前月同期比で約15％増加した。ムシンサ・