先月29日、ソウル市中区（チュング）のユニクロ明洞（ミョンドン）店。1階から3階までの店内各所は、この日から始まったセールイベント「ユニクロ感謝祭」でにぎわっていた。総面積3255平方メートル（約1000坪）のこの店舗は韓国国内最大のユニクロ店舗で、2021年に新型コロナウイルスと「ノージャパン（日本製品不買運動）」の影響で明洞から撤退したが、先月22日、5年ぶりに再オープンした。3階には試着室が24室もあったが、この