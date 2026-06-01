メジャーリーグ（MLB）サンフランシスコ・ジャイアンツでプレーする李政厚（イ・ジョンフ）がデビュー後初めて1試合5安打の固め打ちを見せた。李政厚は1日（日本時間）、コロラド州デンバーのクアーズフィールドで行われたコロラド・ロッキーズ戦に5番・右翼手で先発出場し、6打数5安打2打点1得点と大活躍した。李政厚がメジャーで1試合5安打を放ったのは今回が初めて。これまで1試合4安打は今季2回、昨季2回あった。この日の5安打