歌手LYn（リン、本名・イ・セジン、45）が、M.C the MaxのISU（イス、本名・チョン・グァンチョル、45）との離婚後の生活を、SBS『アラフォー息子の成長日記』で初めて公開する。5月31日に放送されたSBS『アラフォー息子の成長日記』第497回の放送終盤に、次回予告が公開された。LYnの出演が予告されたが、意外な一面を見せ、視聴者の注目を集めた。予告映像では、洗面所に座り込んで過ごす姿が公開された。LYnはパジャマ姿で洗面