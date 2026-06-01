小泉進次郎防衛相が日本の防衛費増額と武器輸出指針の改定を「新型軍国主義」と批判した中国に対し「事実とはかけ離れている」と反論した。ロイター通信などによると、小泉防衛相は31日（現地時間）、シンガポールで開催されたアジア安全保障会議（シャングリラ会合）で「莫大な核兵器と戦略爆撃機を保有している国があり、日本はそのような兵器をまったく持っていない。にもかかわらず日本が新軍国主義と呼ばれるのはおかしい」と