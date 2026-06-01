スターバックスから、とろけるハニーの甘さとバナナの豊かな風味が贅沢に広がる「ハニー バナナ フラペチーノ」が登場。コクのある味わいながらも後味はすっきりとした、初夏にぴったりの一杯です☆ スターバックス「ハニー バナナ フラペチーノ」 価格：持帰り 687円(税込)／店内利用 700円(税込)サイズ：Tallサイズのみ販売期間：2026年6月5日（金）〜 ※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります販