近年、若者層やインバウンドを中心に、1970年代から80年代のレトロなアナログ家電、特に「ラジカセ」への注目が集まっている。一方で、当事者にとっての「お宝」が家族には理解されず、私生活で摩擦を生むケースも少なくない。「ABEMA Prime」には、世界で唯一といわれるラジカセコレクターが出演。レアなコレクションを紹介し、独自のこだわりによる自己表現や趣味のあり方について語った。【映像】松崎さんが集めた無数のラジ