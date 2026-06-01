憲政史上初めて“パパ活”で議員辞職した宮沢博行元衆院議員が、政治団体「創生党」を設立する。【映像】“パパ活不倫”で辞職した当時の宮沢氏（実際の様子）2023年、裏金問題に揺れていた自民党。多くの議員が「記憶がない」「承知をしておりません」と疑惑を否定する中、防衛副大臣だった宮沢氏は「『しゃべるな、しゃべるな』。これですよ。（言われたのは）派閥の方からでございます。私がしゃべってしまったら、もう派閥