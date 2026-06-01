台風6号は1日夜にかけて暴風域を伴って沖縄に最も接近し、2日から3日にかけて本州に接近する恐れがあります。最大瞬間風速45メートルが予想されている沖縄県・那覇市から中継です。喜屋武奈鶴記者：那覇市の沖縄テレビ本社前から屋根のある場所で安全を確保してお伝えしています。沖縄本島中南部にはけさ4時半ごろ、本島北部には6時すぎに暴風警報が発表されました。私は午前8時ごろにも外の状況を取材しましたが、現在雨風ともに