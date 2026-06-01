俳優の岩城滉一（75）が、1日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。自身の“初愛車”がオープンカーだった理由を語った。【動画】ダンディーが過ぎる！75歳・岩城滉一「大事に死ぬまで乗っていたい」初めて買った車と同モデルの“愛車”に白スーツで乗り込みドライブの一部始終岩城は、バイクを乗り始めた時期について「16（歳）。じゃないとだって免許取れない」と明かし、「車より長い付き合いですか？」という質問には「