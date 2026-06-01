ロッテ「パイの実」のアニメ化が決定し1日、都内で発表会が行われた。同作で声優を務める小林由美子、引坂理絵のほか、ゲストとしてももいろクローバーZの百田夏菜子、お笑いコンビ・マユリカ（中谷、阪本）が登場した。【写真】華やかなドレスで！アフレコに挑戦する百田夏菜子「パイの実」の新プロジェクト「パイの実おしの森プロジェクト」第二弾として、「パイの実」ブランド史上初となるアニメ化が決定。オリジナルアニメ