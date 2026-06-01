アメリカのトランプ大統領が戦闘終結に向けた覚書に関して、修正を求めたとされていますが、イラン側も新たな修正案を提示する見通しだと明らかにしました。【映像】トランプ氏の修正要求にイラン側も修正案提示か革命防衛隊に近いタスニム通信は31日、情報筋の話として、覚書に関するアメリカとのやり取りは続いていると伝えました。また、トランプ大統領が合意の枠組みに関して、条件を厳しくしたうえで複数の修正を求めた