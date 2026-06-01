出回りにくいものをあえて利用して魚離れを食い止めます。オイシックス・ラ・大地は知名度や鮮度の低下が早いことで市場に出回らない「低・未利用魚」の「マルソウダガツオ」を使ったケバブサンドを宅配サービスや食堂などできょう1日から順次販売します。日本人1人当たりが1年間に食べる魚介類は2001年度の40.2キロをピークに減少傾向で、近年は半分近くまで落ち込んでいます。一方、フードロスの削減に貢献できるなどの理由で「