ＴＢＳの古谷有美アナウンサーが１日、インスタグラムを更新し、５月３１日で同局を退社したと報告した。古谷アナは「５月３１日にをもちましてＴＢＳテレビを退社致しました。１５年間、本当にありがとうございました」と報告。「小学生のころ、国語の教科書を声に出して読むことがただただ好きな子どもでした。ＴＢＳアナウンサーとして教科書何冊分かもわからないほど沢山の原稿を読んだ日々。本当に幸せなことを仕事にでき