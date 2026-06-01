5月23日、あの（年齢非公表）がXで冠番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の降板を宣言し、波紋を呼んでいる。事の始まりは18日深夜放送の同番組。【画像】あのちゃんに「でかいキューピー」と呼ばれた女性歌手「『ベッキーの次に嫌いな芸能人は？』という質問にあのちゃんが『鈴木紗理奈』と回答。これに対し紗理奈本人がSNS上で、『普通にいじめやん』と怒りを表明し、テレ朝が謝罪する騒動になった」（スポーツ紙記者）ano