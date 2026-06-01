これまでにない「AIカメラ」を搭載した電池回収ボックスの実証実験が始まりました。神奈川県の綾瀬市役所に設置されたのは、電池回収ボックス「アイゴミボックス」です。リチウムイオン電池のほか、電池が内蔵された小型家電なども入れることが出来ますが、最大の特徴は「AIによる自動判別」です。記者リポート：種類がわからない場合は、AIカメラがほんの数秒の間で種類を判定してくれます。リチウムイオン電池をめぐっては、ゴミ