犬も拗ねることはあるの？ 結論からいうと、犬は「相手を困らせよう」と思って拗ねるわけではありません。ただ、期待していたことがかなわなかったり、飼い主の態度がいつもと違ったりすると、犬なりに落ち込んだり、不満を感じたりすることはあります。 その結果として、距離を取る、反応が薄くなる、呼んでも来ないといった行動が出ることがあります。人から見ると、それが“拗ねているように見える”状態です。 愛