お酒の味わいを引き上げる究極のグラスと出合う体験型ラボ『GLASSBACCA EXPERIENCE LAB & GALLERY』が大阪・南森町にてリニューアルオープンする。2000種ほど揃う世界基準のグラスでお酒との相性を比較でき、プロから個人まで幅広い人が楽しめるショールームだ。衰退するガラス製造業を盛り上げるべく価値を届ける拠点というが、いったいどんな体験ができるのか。お酒のポテンシャルをどこまで引き出せるか、グラス1つで世界が