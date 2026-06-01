■台風6号(チャンミー) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年6月1日10時45分発表 気象庁 1日10時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    那覇市の南約200km中心位置    北緯24度25分 (24.4度)東経127度20分 (127.3度)進行方向、速さ    北 15 km/h (9 kt)中心気圧    975 hPa中心付近の最