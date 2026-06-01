フットボール・オーストラリアは1日、FIFAワールドカップ2026に臨むオーストラリア代表メンバー26名を発表した。6大会連続7度目のW杯出場を果たしたオーストラリアは、アジア最終予選では日本代表とも同じグループに入り、日本に次ぐ2位で出場権を獲得した。トニー・ポポヴィッチ監督は、W杯に向けたプレキャンプに多くの選手を集めて見極めた中で26名を決定。オーストラリア代表未経験のFWテテ・イェンギ（FC町田ゼルビア）