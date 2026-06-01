気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年6月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）＜全体運＞身の回りをより快適に整えたい気持ちが高まりそうです。使いづらさを感じているものや、収納、新機能のアイテムが気になって、購買意欲が増すかもしれません。ただ、衝動的な無駄遣いという