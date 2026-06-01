佐藤淑乃のモデル姿にファンが反応した(C)Getty Imagesバレーボール女子日本代表の佐藤淑乃が、自身のインスタグラムで「スタッフアカウント」を開設したことを明かした。24歳の佐藤はインスタのストーリーズで「ぜひフォローしてくださーい」と呼びかけ、白いシャツにデニムの装いで、右手で頰づえをついた凛とした表情を浮かべたモデル姿のプロフィール写真も紹介し、いつもとは違う雰囲気にファンから注目を浴びた。