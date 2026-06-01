All About ニュース編集部では、2026年4月22〜27日の期間、全国10〜60代の男性229人を対象に、20代俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「声が魅力的な20代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：今田美桜／33票2位は今田美桜さんです。福岡県出身で、高校時代にスカウトされ「福岡で一番かわいい女の子」と話題を呼びました。2015年のスクリーンデビューを機に上京